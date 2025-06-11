Ümit Özdağ Gözaltına Alındı, Tutuklandı

ZAFER PARTİSİ LİDERİNİN GÖZALTINA ALINMASI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak’ta Antalya’da düzenlenen partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan’ın ve AK Parti’nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir” ifadesini kullandıktan bir gün sonra Ankara’da gözaltına alındı. Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklandı.

DAVA SÜRECİ GÜNDEME GELDİ

Özdağ’ın dosyası 17 Şubat’ta tefrik edildi. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Özdağ’ın bu dosyadaki ilk duruşması 29 Nisan’da İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Şu an cezaevinde tutuklu bulunan Özdağ’ın “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama” suçlamasıyla ilgili ilk duruşması bugün yapılıyor.

ÖZDAĞ’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Uzun bir aradan sonra duruşma salonuna gelen Ümit Özdağ, ifadesinde “Benim içeride olmamın nedeni ne Cumhurbaşkanına hakaret, ne de Kayseri olaylarıdır. Benim içeride olmamın nedeni Öcalan sürecidir. Bu iddianameyi yazan savcı, yarın bir yerde benimle karşılaştığında ‘kusura bakmayın bir yanlış anlaşılma oldu’ diyecek” şeklinde açıklamalarda bulundu. Durumunu ve yargılama sürecini ele alan Özdağ, duruşma salonunda basın mensuplarının kameralarına yansımış oldu.