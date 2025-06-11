Ümit Özdağ Hakkında Ceza İstendi

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla yargılanmaya başlandı. Özdağ 142 gündür tutuklu bulunuyor ve duruşmada, tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi. Dava süreci 17 Haziran’a ertelendi.

SAVUNMA AÇIKLAMALARI

İstanbul Silivri’deki duruşma, bugün saat 10.30’da gerçekleştirildi. Özdağ, yaptığı savunmada “Benim burada tutuklu bulunmamın sebebi ne Cumhurbaşkanına hakaret ne de Kayseri olaylarıdır. 142 gün önce tutuklandım ve tek kişilik bir hücrede anayasal ve yasal haklarım çiğnendi” şeklinde konuştu. Özdağ, tutukluluğunun siyasi bir sürecin parçası olduğunu belirterek, “Tutuklu olmamın asıl sebebi, Öcalan ve PKK ile yürütülen süreçtir” dedi.

DELİL YETERSİZLİĞİ VURGUSU

Özdağ, ayrıca “Hem siyasi hem akademik birikimim nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hizmet ettim, hizmet etmeye de devam ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin aleyhine bir harekette bulunmadım” ifadelerini kullandı. Kendisi hakkında lehine olabilecek hiçbir delilin iddianamede yer almadığını vurgulayan Özdağ, yargılamanın siyasi bir değerlendirmeye tabi olduğunu dile getirdi. İddianamede Özdağ’a, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” talebi de bulunuyor.