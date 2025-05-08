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Ümit Özdağ Hastaneye Götürüldü, Durumu Ne?

ÜMİT ÖZDAĞ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndan hastaneye sevk edildi. Özdağ’ın hastaneye gitme sebebi rutin sağlık kontrolleri olarak belirtiliyor.

Özdağ’ın sağlık durumu hakkında bilgi vermek amacıyla açıklamada bulunan Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, “Zafer Partisi Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın, Silivri Devlet Hastanesi’nde muayene ve tetkikleri yapılmış olup şu an Silivri Cezaevi’ne geri dönüşü gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerini kullandı.

Özdağ, hastanede yapılan tetkiklerin ardından tekrar Silivri Cezaevi’ne nakledildi. Фaralı olarak tutuklu bulunan Özdağ, sağlık durumuna ilişkin detaylar henüz netleşmedi.

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