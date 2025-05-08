Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı

Halkı düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan tutuklanmış olan Ümit Özdağ, hastaneye sevk edildi. Özdağ hakkında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimliklerini ifşa etmesi gerekçesiyle 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Özdağ’ın yargı süreci başladı. Ancak, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya ne sanık Özdağ ne de avukatı katıldı.

Özdağ’ın hastaneye sevk edildiği bildirildi

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacaklarına dair bir mazeret dilekçesi sunduklarını söyledi. Ümit Özdağ’ın sağlık durumu nedeniyle hastaneye sevk edildiği ve duruşmaya katılamayacağı ifade edildi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme başkanı, avukatların sunduğu mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 8 Temmuz’a erteledi. Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede belirtildiğine göre, 26 Şubat 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı. O dönemde milletvekili olan Özdağ’ın dokunulmazlığının kaldırılması için 9 Mart 2020’de fezleke düzenlendi. 14 Mayıs 2023’teki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilememesi nedeniyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, Özdağ’ın, MİT mensuplarının kimlik bilgileri ve icra ettikleri görevlerin açıklanmasının kanuna aykırı olduğu bilgisine sahip olduğu bilgisi verildi. Özdağ’ın, Libya’da şehit düşen MİT mensuplarının kimlik bilgilerini ve görevlerini açıkladığı belirtildi. Özdağ, bu gerekçelerle 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.