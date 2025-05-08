ÜMİT ÖZDAĞ HASTANEYE KALDIRILDI

Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan tutuklu olan Ümit Özdağ, hastaneye sevk edildi. Özdağ hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle de 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle bir dava açıldı. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Özdağ ve avukatı katılmadı.

HASTANE SEVKİ VE MAZERET DİLEKÇESİ

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacaklarına dair bir mazeret dilekçesi sunduklarını açıkladı ve Özdağ’ın sağlık durumu nedeniyle hastaneye sevk edildiğini, bu nedenle duruşmaya katılamayacağını belirtti. Mahkeme, avukatların mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 8 Temmuz’a erteledi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmış olan iddianameye göre, Özdağ hakkında 26 Şubat 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgileri, makam, görev ve faaliyetlerinin ifşa edilmesi sebebiyle resen soruşturma başlatılmıştı. O dönemde milletvekili olan Özdağ için Anayasa’nın 83. maddesi gereği dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla 9 Mart 2020’de fezleke düzenlendi. 14 Mayıs 2023 tarihindeki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilememesi neticesinde iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Özdağ’ın MİT mensuplarının kimlik bilgileri ve görevlerine dair bilgilerin açıklanmasının suç teşkil ettiğini bilmesi gerektiği ifade edildi. Özdağ’ın, Libya’da şehit olan MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, görev ve faaliyetlerini açıklamış olması suçlamasıyla 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27/2 ve 5237 sayılı TCK’nın 53/1-2 maddeleri gereğince toplamda 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.