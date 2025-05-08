Ümit Özdağ Hastaneye Sevk Edildi

HASTANEYE KALDIRILDI

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan tutuklu bulunan Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı. Özdağ hakkında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sürecine sanık Özdağ ve avukatı katılmadı.

SANIK AVUKATLARININ MAZERETİ

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacakları yönünde mazeret dilekçesi sunduklarını, aynı zamanda Ümit Özdağ’ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini, bu nedenle duruşmaya katılamayacağını belirtti. Duruşma, avukatların mazeret dilekçelerini kabul eden mahkeme başkanı tarafından 8 Temmuz’a ertelendi.

İDDİANAME DETAYLARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Özdağ hakkında 26 Şubat 2020’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgileri, makam, görev ve faaliyetlerinin açıklandığı gerekçesiyle resen bir soruşturma başlatıldı. O dönem milletvekili olan Özdağ’ın dokunulmazlığının kaldırılması için 9 Mart 2020’de fezleke düzenlendi. 14 Mayıs 2023’teki genel seçimlerde tekrar milletvekili seçilememesi nedeniyle iddianame hazırlandı. Özdağ’ın Meclisteki basın bildirisinde, mevcut durumu gereği MİT mensuplarının kimlik bilgileri ve diğer bilgilerin açıklanmasının ilgili kanunlar çerçevesinde suç oluşturduğunu bilmesi gerektiği vurgulandı. İddianamede, Özdağ’ın Libya’da şehit olan MİT mensuplarının kimlik bilgilerini ve görevlerini açıkladığı ifade edildi. Özdağ’ın, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27/2 ve 5237 sayılı TCK’nın 53/1-2 maddeleri uyarınca 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına talep edildi.