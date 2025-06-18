Ümit Özdağ, İç Cephenin Güçlü Olması Gerektiğini Belirtti

AÇIKLAMALARLA GÜÇLENEN İÇ CEPHE

Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, tahliye olduktan sonra Ankara’daki parti genel merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Özdağ, “Türkiye’nin ihtiyacı olan şey, bölge böyle karışık ve her an çevremizdeki coğrafyalarda parçalanmalar beklenirken iç cephenin güçlü olmasıdır” diye ifade etti. Ayrıca, milli birlik ve beraberliğin sağlam bir zemine oturması gerektiğine dikkat çekti. Bu durumun, tüm yurttaşların anayasal ve yasal haklarının güvence altında olması ile mümkün olabileceğini belirtti.

HUKUKUN EŞİT UYGULANMASI ŞART

Ümit Özdağ, ‘Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasından yargılandığı dava süreci sonrası tahliye olarak Ankara’ya döndü. Genel merkezde partililer tarafından karşılanan Özdağ, açıklamalarında “Hukuk adına, demokrasi adına çok olumsuz bir gelişmeyi bütün Türk halkının gözü önünde yaşadık” dedi. Suçsuzluğuna vurgu yaparak, muhalefetin düşman ceza hukuku uygulamaları ile nasıl baskı altına alındığını gözlemlediklerini aktardı. Özdağ, “İç cepheyi sağlamanız mümkün olmaz” şeklinde bir yorum yaptı.

BİRLEŞME VE GÜÇLENME ÇAĞRISI

Özdağ, Türkiye’nin gücünün taşıyıcı kolonlarının tehdit altında kaldığını, yapılan hatalardan dönülmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti. “Hukuk, iktidar ve muhalefet için eşit bir şekilde uygulanmalı” diyen Özdağ, bu durumun sağlanmadığı takdirde iç cephe güçlenemeyeceğini vurguladı.