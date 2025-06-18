Umit Özdağ, İç Cephenin Güçlü Olması Gerektiğini Vurguladı

ÜMİT ÖZDAĞ’IN AÇIKLAMALARI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tahliye edilmesinin ardından Ankara’daki parti genel merkezi önünde açıklamalar yaptı. Özdağ, “Türkiye’nin ihtiyacı olan şey, bölge böyle karışık ve her an çevremizdeki coğrafyalarda parçalanmalar beklenirken iç cephenin güçlü olmasıdır. Milli birlik ve beraberliğin sağlam bir zeminde olmasıdır. Bu da ancak bütün yurttaşların anayasal ve yasal haklarının güvence altında olmasıyla olur” dedi.

HUKUK DİSİPLİNİNİN ÖNEMİ

Tahliyesinin ardından Ankara’ya gelen Özdağ, partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Burada yaptığı konuşmada, “Hukuk adına, demokrasi adına çok olumsuz bir gelişmeyi bütün Türk halkının gözü önünde yaşadık. Hiçbir suç olmamasına rağmen düşman ceza hukuku uygulamalarıyla muhalefetin nasıl baskı altına alınabildiğini yaşayarak gördük ve görüyoruz. Daha bitmiş de değil” şeklinde konuştu.

MİLLİ BİRLİĞİN TEMELİ

Özdağ, Türkiye’nin iç cephesinin güçlü olması ve milli birlik ile beraberliğin sağlam bir zemin üzerinde oturmasının önemini vurgulayarak, “Bu da ancak tüm yurttaşların anayasal ve yasal haklarının güvence altında olmasıyla olur. İktidar ve iktidar mensuplarına ayrı bir hukuk, muhalefete de ayrı bir hukuk uygularsanız, o zaman iç cepheyi sağlamanız mümkün olmaz. İç cephe sağlanmadıysa, Türkiye’nin gücü taşıyıcı kolonları ağır şekilde tehdit altında kalır” ifadelerini kullandı.

Özdağ, geçmişte yapılan hatalardan dönülmesi gerektiğine vurgu yaptı.