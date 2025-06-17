Ümit Özdağ İçin Tahliye Kararı Verildi

DURUŞMA SÜRECİ VE ÜMİT ÖZDAĞ’IN MAHKEME SÜRECİ

Ümit Özdağ, iddianame hazırlandıktan sonra, ilk kez 11 Haziran’da hakim karşısına çıkmış ve duruşmanın tarihi bu güne ertelenmişti. Duruşma, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde görüldü. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ikinci duruşmasında, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yer aldı.

SAVCILIK MÜTALAASI VE İDDİALARI

Mahkeme, 148 gündür tutuklu kalan Özdağ için tahliye kararı verdi. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını yenileyerek suçun zincirleme şekilde işlendiğini öne sürdü. Özdağ’ın üzerine atılı suçtan cezalandırılması ve tutukluluğunun devamı talep edildi. Bu durum, istenen cezanın “zincirleme” suçlaması ile 4.5 yıldan 7.5 yıla çıkmasına neden oldu.

SAVUNMASI VE TALEPLERİ

Ümit Özdağ savunmasında şu ifadeleri kullandı: “İddianame ve savcının mütalaası, hukuk cinayetinin en somut örneklerinden birisidir. Savcı, mütalaasında suçlu olduğumun kanıtı olarak, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı belgeyi göstermiştir. İmzasız, mühürsüz ve kim tarafından hazırlandığı belli olmayan bir belgeyi, savcılık kanıt olarak gösteremez. Savcının mütalaası bir hukuk cinayetidir! Savcılık, Türk Milleti’ne büyük bir yalan söylüyor!”

TAHLİYE KARARI VE PARTIDEKİ SEVİNÇ

Sonunda, Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası aldı. Ancak 148 gündür tutuklu bulunan Özdağ’ın tahliyesine karar verildi. Bu karar, Zafer Partisi’nde de büyük sevinç yarattı. Partinin X sosyal medya hesabından “Baba Tahliye” adıyla bir paylaşım yapıldı. Duruşmayı Silivri’de izleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özdağ’ın tahliye kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Yavaş, “148 gün boyunca, hukuken geçerli hiçbir delile dayanmayan bir dosyada tutuklu kalan Sayın Ümit Özdağ’ın serbest bırakılması, adaletin çok gecikmiş bir tezahürüdür” dedi.

DURUŞMAYI TAKİP EDENLER

Mansur Yavaş’ın yanı sıra, CHP Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, İYİ Parti Milletvekili Hakan Eşref Olgun ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da duruşmayı takip etmek üzere Silivri’ye geldi.