Ümit Özdağ İçin Tahliye Kararı Verildi

DURUŞMA VE TAHİLYE KARARI

Ümit Özdağ, iddianamenin hazırlanmasından sonra ilk kez 11 Haziran’da mahkeme önüne çıkmış ve duruşma bu güne ertelenmişti. Duruşma, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde gerçekleşti. Ümit Özdağ bu duruşmada serbest kaldı mı? Bu gün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu dava çerçevesinde ikinci defa hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 148 gündür tutuklu olan Özdağ için tahliye kararı verdi ve duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar sundu. İlk mütalaadan farklı olarak, suçun zincirleme şekilde işlendiği öne sürüldü.

SAVCILIĞIN MÜTALAASI VE SUÇLAMA

Özdağ’ın üzerine atılı suçtan cezalandırılması talep edildi ve tutukluluğun devamı için savcılığın isteği bulunuyordu. Savcılığın zincirleme suçlamasıyla istediği ceza, 4.5 yıldan 7.5 yıla çıkarıldı. Bu sürecin ardından Ümit Özdağ savunmasında şu sözleri kullandı; “İddianame ve savcının mütalaası, hukuk cinayetinin en somut örneklerinden birisidir. Savcı mütalaasında suçlu olduğumun kanıtı olarak, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı belgeyi göstermiştir. İmzasız, mühürsüz ve kim tarafından hazırlandığı belli olmayan bir belgeyi, savcılık kanıt olarak gösteremez. Savcının mütalaası bir hukuk cinayetidir!”

TUTUKLULUK DURUMU VE PARTİDEKİ SEVİNÇ

Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlamasıyla 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı ancak mahkeme, 148 gündür tutuklu olan Özdağ için tahliye kararı verdi. Zafer Partisi liderinin tahliye kararı, partide büyük bir sevinçle karşılandı. Partinin sosyal medya hesabında “Baba Tahliye” yazılı paylaşım yapıldı. Duruşmayı Silivri’de takip eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özdağ’ın tahliye kararı sonrası yaptığı açıklamada; “148 gün boyunca, hukuken geçerli hiçbir delile dayanmayan bir dosyada tutuklu kalan Sayın Ümit Özdağ’ın serbest bırakılması, adaletin çok gecikmiş bir tezahürüdür. Bu süreçte, hukukun sadece tahliye ile değil, beraat kararıyla tecelli etmesini bekliyorduk. Hukuk; kişiye, düşünceye ya da siyasi kimliğe göre değil, evrensel normlara göre işlemelidir.” dedi. Ayrıca, Yavaş’ın yanı sıra CHP Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, İYİ Parti Milletvekili Hakan Eşref Olgun ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da duruşmayı takip etmek için Silivri’ye geldiler.