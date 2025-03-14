Ümit Özdağ’ın Cezaevinden Yeni Fotoğrafı Paylaşıldı

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN YENİ FOTOĞRAF

21 Ocak 2025 tarihinde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a ait yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Özdağ’ın kardeşi Hilal Özdağ Sevgili, sosyal medya üzerinden cezaevinde çekildikleri fotoğrafları paylaşırken ağabeyinin zayıflamış hali dikkat çekti.

AĞABEYİ İÇİN DUYGULU PAYLAŞIM

Sevgili paylaşımında “Geçtiğimiz cuma günü Silivri’de açık görüş günüydü. Sabah 8’de Zafer Otağı’ndaki gece nöbetini tamamlamış genç kardeşlerimizi ziyaret ettikten sonra Zafer Partisi Sözcüsü Sayın Azmi Karamahmutoğlu ve İl Başkanı Sayın Hakan Akşit ile görüş için cezaevine geçtik. Benim canımın içi ağabeyim, Türkiye’nin ‘Baba Muhalefet’i içeride de çalışmaya, mücadeleye devam ediyor. Ailemizin yakışıklısı Alp’ten ve annemizden, abiler, halalar, yengeler, enişteler, kuzenlerden kucak dolusu sevgiler, özlemler ilettim, bir o kadarını da onlara iletmek üzere aldım Ankara’ya getirdim. İlk ziyaretteki gibi bu sefer de bir kayıt alalım dedik. Görüşme salonunun duvarındaki tropik manzara Silivri sahillerinden değil muhtemelen” ifadelerine yer verdi.