Ümit Özdağ’ın Hakaret Davasına Hapis İstemi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NCA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak’ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu soruşturma çerçevesinde Özdağ hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan da dava açıldı.

AÇILAN DAVADA HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, Özdağ’ın yaptığı söz ve beyanlarla Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği, bu ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu belirtildi. Özdağ’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçunu işlediğine dair kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu ifade edilerek, söz konusu davada 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.