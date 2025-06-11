Ümit Özdağ’ın Tutukluluğu Devam Ediyor

İSTANBUL’DA DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda duruşma düzenledi. Tutuklu sanık olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hazır bulundu ve avukatları da duruşmada yer aldı. Ayrıca, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ve Zafer Partisi’nin genel başkan yardımcıları ile parti yöneticileri, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan gibi isimler de izleyici olarak salonda bulundu. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ile Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş de duruşmayı takip etti. Duruşmada Özdağ ve avukatlarının savunmaları alındı. Cumhuriyet savcısı, davanın esasına yönelik mütalaasını sundu.

SUÇLAMA VE İSTENEN CEZA

Savcının mütalaasında, Ümit Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca, tutukluluk halinin devamı ve Özdağ’a Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi gereğince “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” uygulanması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve diğer birimlerin “ihbar eden” olarak yer aldığı belirtildi. Özdağ’ın sosyal medya hesabında Suriyeliler ve diğer sığınmacılara yönelik 34 paylaşımda bulunduğu, bu paylaşımların yetkili makamlar tarafından yalanlandığı ifade edildi.

İddianamede, Özdağ’ın paylaşımlarının halkı kin ve düşmanlığa yönlendiren kışkırtıcı ifadeler içerdiği aktarıldı. Ayrıca, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün raporuna da atıfta bulunularak, olaylara katılan kişilerin Zafer Partisi’ne yakın paylaşımlardan etkilendiği değerlendirildi. Özdağ’ın yaptığı paylaşımlar nedeniyle Kayseri’de olayların patlak verdiği ve şüphelinin suç işlediği konusunda yeterli delil bulunduğu vurgulandı. Dava, 17 Haziran’a ertelendi ve Özdağ’ın tutukluluğuna devam kararı verildi.

ÖZDAĞ’IN SAVUNMASI

Duruşmada, “Burası Türkiye” diyerek ifade veren Özdağ, şunları söyledi: – “Benim burada tutuklu bulunmamın sebebi, ne Cumhurbaşkanına hakaret ne de Kayseri olaylarıdır. Tutuklu olmamın asıl sebebi, Öcalan ve PKK ile yürütülen süreçtir. – Bu iddianameyi yazan savcı, yarın bir yerde benimle karşılaştığında ‘kusura bakmayın bir yanlış anlaşılma oldu’ diyecek. – Anayasa’nın 10. Maddesi ihlal edilerek muhaliflere düşman ceza hukuku uygulanıyor. Bizler, muhalifler olarak sanki Cumhuriyet’in 2. sınıf vatandaşlarıyız! – Bu milletin ana omurgası Türk’tür. Burası Türkiye! – Ben yıllardır ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışanlarla mücadele ediyorum. – Dünya üzerinde, düzensiz göçe karşı çıktığı için tutuklu bulunan tek politikacı benim. – Bu savunmalarım ışığında sayın hakim; karar sizin, hüküm Allah’ındır.”