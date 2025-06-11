“Ümit Özdağ’ın Tutukluluğu Sürecek.”

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda, tutuklu sanık olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi’nin genel başkan yardımcıları ve bazı parti yöneticileri, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş de izleyici olarak katıldı. Duruşmada Özdağ ve avukatlarının savunması alınırken, cumhuriyet savcısı, davanın esasına yönelik mütalaasını açıkladı.

TALEP EDİLEN HAPİS CEZASI

Savcının mütalaasında, Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle ceza alması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep ediliyor. Ayrıca, Özdağ hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde yer alan “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” hükmünün uygulanması isteniyor.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “ihbar eden” olarak yer aldığı belirtiliyor. İddianamede, sanık Özdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı 34 paylaşımın Suriyeliler ve diğer sığınmacı gruplara yönelik dezenformasyon içerikli olduğuna ve yetkili makamlarca yalanlandığına dikkat çekiliyor. Özdağ’ın bu paylaşımlarının halk arasında kin ve düşmanlığı artırıcı nitelikte olduğu ifade ediliyor.

ÖZDAĞ İLE İLGİLİ NİHAİ DURUM

İddianamede, Özdağ’ın basın ve yayın yoluyla “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Ayrıca yine Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” hükmünün uygulanması isteniyor. Özdağ’ın tutukluluğuna devam kararı verilirken, yargılandığı dava 17 Haziran’a ertelendi.

ÜMİT ÖZDAĞ’IN AÇIKLAMALARI

Duruşmada ifade veren Ümit Özdağ, “Burası Türkiye” diyerek şunları söyledi: “Benim burada tutuklu olmamın sebebi, ne Cumhurbaşkanına hakaret ne de Kayseri olaylarıdır. Asıl sebep, Öcalan ve PKK ile yürütülen süreçtir. Bu iddianameyi yazan savcı, yarın bir yerde benimle karşılaştığında ‘kusura bakmayın bir yanlış anlaşılma oldu’ diyecek. Anayasa’nın 10. Maddesi ihlal edilerek muhaliflere düşman ceza hukuku uygulanıyor. Biz, muhalifler olarak sanki Cumhuriyet’in 2. sınıf vatandaşlarıyız! Bu milletin ana omurgası Türk’tür. Burası Türkiye! Yıllardır ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışanlarla mücadele ediyorum. Dünya üzerinde düzensiz göçe karşı çıktığı için tutuklu bulunan tek politikacı benim. Bu savunmalarım ışığında sayın hakim; karar sizin, hüküm Allah’ındır.”