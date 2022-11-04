Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu en iyi AK Partili’dir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan sonra en iyi AK Partili’dir. AK Parti grubunda ne zaman rozet takacak merak ediyorum” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli ziyaretler için Kayseri’ye geldi.

Parti binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, seçim kampanyalarına başladıklarını belirterek, “Bu ay içinde 17 ilimizde ziyaretlerde ve temaslarda bulunacağız. Seçimlere kadar da bu yoğun çalışma takvimini sürdüreceğiz. Seçimlerin ne zaman yapılacağı meselesi de ülkemizde ne yazık ki bir anayasa ihlali meselesine dönmüştür. Normal şartlarda seçimlerin haziran ayında yapılması gerek ve mevcut anayasaya göre haziranda yapılacak bu seçimlere Recep Tayyip Erdoğan’ın yasal olarak girmesi mümkün değil. Çünkü anayasaya göre iki kez cumhurbaşkanlığı yapılabilir ve Recep Tayyip Erdoğan iki kez cumhurbaşkanı oldu” diye konuştu.

‘SİZ ÇAKMA MUHALEFETSİNİZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılındaki seçimlerde aday olamayacağını öne süren Özdağ, “Görüyoruz ki CHP ve İYİ Parti, Erdoğan mağdur olmasın diye erken seçime destek vereceklerini açıkladılar. Erken seçimde 1 sene önce değil, bir ay önce yani erkende değil aslında. Sadece adı erken seçim. Akşener’ in izahını anlamak mümkün değil. ‘Erdoğan mağdur olmasın’ diye diyorlar. Anayasa 2 kez Cumhurbaşkanlığı öngörmüşse bir daha aday olabilsin diye anayasaya karşı hile yapmanızı Türk halkına nasıl izah edeceksiniz ? Siz nasıl muhalefet partisisiniz? Siz çakma muhalefetsiniz. Siz Erdoğan’ın payandasısınız. ‘Efendim biz yapmazsak nasıl olsa Yüksek Seçim Kurulu yapar. Erdoğan’ın adayları kabul eder’ Bırakın Yüksek Seçim Kurulu anayasayı çiğnesin. Bırakın o ayıp YSK’ ya ait olsun. Buradan bütün Türk halkına sesleniyorum. Erdoğan anayasayı çiğnemek için hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener de kendisine yardımcı oluyor. Bu seçimin erken olmasına falan gerek yok. Bu seçim tarihinde olmalı. Erdoğan bunu tek başına yapamıyor. Bunun için CHP ve İYİ Parti’nin desteğine ihtiyacı var. CHP ve İYİ Parti, Erdoğan mağdur olmasın, mağduru oynamasın diye anayasaya karşı hile sürecine ortak olacaklarını açıklıyorlar. Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır? Bu nasıl bir muhalefet anlayışıdır? Hiç kimse, YSK’nın anayasayı ihlal ederek, ‘Erdoğan’ı nasıl olsa aday gösterirler’ şeklindeki izahla bu işten kurtulacağını zannetmesin. Biz Zafer Partisi olarak seçim kampanyamıza başladık ve seçimlerin de gerçek tarihinde yapılmasını istiyoruz. Erdoğan da bu seçimde aday olamaz diyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Özdağ, şöyle devam etti:

“İstanbul’da 2019 seçimlerinde 10 milyon seçmen vardı. İmamoğlu 13 bin oy farkla kazandı. Kılıçdaroğlu diyor ki ‘yok canım o kadar seçmen yoktur’ ne kadar 166 bin. İnanılır gibi değil. Sayın Kılıçdaroğlu senin önem vermen için kaç olması gerekiyor? Hani bir fıkra var ya matematikçiye sormuşlar iki kere iki kaç eder? 4 demiş. Fizikçiye sormuşlar 4.0 demiş. Jeologa sormuşlar ‘size kaç lazım’ demiş. Kemal bey sana kaç lazım? Kaç olunca ayağa kalkacaksın? 1 milyon mu? 2 milyon mu? Böyle bir muhalefet olursa Erdoğan 20 sene değil, 40 sene de iktidarda kalır. Erdoğan’ın en büyük sıkıntısı seçimlere giderken bir taraftan sığınmacılar, öbür taraftan ekonomik kriz. Bunların hiçbirini çözemiyor. Bunların baskısı altında ezilirken çözülmüş bir başörtüsü sorununu gündeme getirdi. Erdoğan bile şaşırdı ‘böyle pas atılır mı?’ diye. İnanılır gibi değil. Bize ‘neden muhalefeti eleştiriyor?’ diyorlar. Ya bunlar muhalefet değil. Muhalefet olsa eleştirmeyiz.”

Özdağ, eleştirilerini sürdürerek, “Sansür yasası geldi. Sansür yasası sırasında Kemal Kılıçdaroğlu Amerika’ya gitti. Şimdi de İngiltere’ye gidiyor. Hangi maddenin sansürün ana kaynağını oluşturduğundan haberdar değil. ‘Engin Bey o kaçıncı maddeydi?’ diyor. O da oradan bağırıyor ’29’ diye. Özetle Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan sonra en iyi AK Partili’dir. AK Parti grubunda ne zaman rozet takacak merak ediyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “İzmir; turizm, gastronomi ve kültür-sanatta ön planda olan bir şehrimiz. İzmir gibi şehirlerimiz konu olduğunda, siyasi olarak yaklaşmayı doğru bulmuyorum. İzmir için gerekli projelerin altyapısını, bilimsel raporlarını doğru hazırlayarak sıcak bakıp, katılımcı yaklaşmak gerekiyor” dedi.

Bakan Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak ve programlara katılmak için İzmir’e geldi. İlk olarak AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Ersoy, burada ‘Şehir Buluşmaları’ basın toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir milletvekilleri, AK Parti ilçe başkanları ve meclis üyeleri de toplantıda yer aldı.

Bakan Ersoy, İzmir’de meydana gelen depremi hatırlatarak, ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. İzmir’de 1 kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Ersoy, Allah’tan rahmet diledi. Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca restorasyonuna devam edilen tekel binalarını ziyaret edeceklerini söyledi. Tekel binalarında çok hızlı bir süreç ilerletildiğine vurgu yapan Ersoy, “Hedefimiz, mart sonuna kadar projeyi tamamlayıp açmak. Kültür yolu festivallerimiz var. Tüm büyükşehirlerimize festivali yaymak istiyoruz. Nisan sonunda 2023 festivalleri başlıyor. Adana ve İzmir kültür yolu festivallerine katılmış olacak. Mart sonuna kadar tekel binasını açıp, ana etkinlik merkezlerinden biri haline getireceğiz” diye konuştu.

‘SİYASİ BAKMAYI DOĞRU BULMUYORUM’

‘Türkiye Yüzyılı’ kapsamında İzmir’e yönelik projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Ersoy, “İzmir; turizm, gastronomi ve kültür-sanatta ön planda olan bir şehrimiz. İzmir gibi şehirlerimiz konu olduğunda, siyasi olarak yaklaşmayı doğru bulmuyorum. İzmir için gerekli projelerin altyapısını, bilimsel raporlarını doğru hazırlayarak sıcak bakıp, katılımcı yaklaşmak gerekiyor. Ege Turizm Merkezi kapsamındaki ‘Çeşme Turizm’ projemizde çalışmalar devam ediyor. Hafta sonu itibarıyla planlar netleşmiş olur. Planlar belli olacak ve askıya çıkacak. İzmir için doğru ve gerekli olan projelere el birliği ile sahip çıkıp, gerçekleştirmek gerekiyor. İzmir’in geleceği çok parlak. Bu gelecekte turizm, gastronomi ve kültür sanat önemli olacak” dedi.

AK PARTİ’Lİ DAĞ: DEPREM HABERİNİ ALIR ALMAZ İZMİR’E GELDİK

İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ ise şunları söyledi:

“‘2023 Şehir Buluşmaları’nda milletvekilleri, bakanlarımızla saha çalışmalarını devam ediyoruz. Dün gece yaşadığımız deprem sebebiyle tüm hemşerilerimize ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi iletiyoruz. Deprem haberini alır almaz İçişleri Bakanı’mız Süleyman Soylu ile İzmir’e hareket ettik. Bir caminin yıkılması nedeniyle incelemede bulundu. Daha sonra deprem üssü Buca’ya geçti. AFAD kriz merkezinde değerlendirme yaptık. Deprem, ülkemizin gerçeği olduğu gibi İzmir’in de ciddi bir gerçeği. 2008 ve 2004 yılında depremler yaşadık. 2020’deki deprem kadar hasar veren deprem değildi. Depremin önüne geçmek insanoğlunun ulaşabildiği nokta değil. Engel olmadığımıza göre, bina ve yapı stoku itibarıyla hazır olmamız gerekiyor. Hızlı adım atılması gerektiğini bugün yaşadığımız hadise ile görmüş olduk. İzmir, Tuzla ve İzmir fay hattı gibi 2 ciddi fay hattı üzerinde bulunuyor. 5 bin tane yeni konut bakanlığımız tarafından imal edildi ve vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Bayraklı Şehir Hastanesi’nin bulunduğu yerde 150 anahtar teslimi yapılıyor. Durduğumuz her dakika bir kayıptır. Herkese burada görev düşüyor. Bakanlığımıza düşen görevleri hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Yerel yönetimlere de görevler düşüyor. 1’i ağır 4 yaralımız var; her birine sağlık, sıhhat diliyorum.”

‘2023 SEÇİMLERİNDE AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI BİRİNCİ OLACAK’

Sahada ciddi çalışma yaptıklarını vurgulayan Hamza Dağ, “28 Ekim’de ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyon belgemizi paylaştık. 28 Ekim’in anlamı ne? 28 Ekim 2022 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yılının bir gün öncesi. Ülkemiz ciddi bir yol almıştır. Atatürk’ten Menderes’e, Özal’dan Recep Tayyip Erdoğan’a çok önemli yol katettik. ‘Türkiye Yüzyılı vizyonu’ bir çerçeve çizdik. Şimdi bu çerçevenin daha da genişlemesi, 85 milyon vatandaşımızı ‘Türkiye Yüzyılı’na katkı koyması için bir araya geliyoruz. Bu şehir buluşmaları, bunun için bir şans. CİMER’de de ‘Türkiye Yüzyılı’na katkı sağlanması için alan açılıyor. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ve doğru insanlarla 2023 seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı birinci olacak. Recep Tayyip Erdoğan da yeniden cumhurbaşkanı seçilecektir” diye konuştu.

İL BAŞKANI SÜREKLİ: İZMİR ŞEHİR BULUŞMALARI İLE ‘TÜRKİYE YÜZYILI’ BAŞLIYOR

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de “Allah, ülkemizi doğal afetlerden korusun. Bu deprem, İzmir depremini hatırlattı. İzmir depreminde yitirdiklerimizi rahmetle anıyorum. 1 kişi, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesinin ve İzmirlilerin başı sağ olsun. İzmir’de kentsel dönüşümün derhal yerel belediyelerce gündemin ilk sırasına alınmalı. Göstermelik anıtlarla ya da sözde değil özde depreme hazırlık yapılmasını temenni ediyorum. ‘Şehir Buluşmaları’, Türkiye’nin dört bir yanında devam ediyor. Türkiye’yi karış karış gezdiler. Meclis açıldı, buluşmalar devam ediyor. AK Parti’de saha çalışmaları seçimden seçime değil seçim bittikten sonra diğer seçime kadar devam eder. Sahada gezmedikleri yer, çalmadıkları kapı, sıkmadıkları el kalmadı. İzmirlilerin yanında olduk. Seçimde de bu işi teknik çalışmalarını yapacağız. Geçen hafta Ankara’da ‘Türkiye Yüzyılı’ programına katıldık. 2023 belgesini Cumhurbaşkanı’mız Türkiye ile paylaştı. Bu vizyon sunumuydu. Bunun içi doldurulacak, ayrıntılar hayata geçilecek. Söylemelerimizde kalmayacak. Bugün başlıyoruz. ‘İzmir Şehir Buluşmaları’ ile ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıyor. ‘Yarın değil hemen’ diyerek alandayız. İzmir’in 30 ilçesini dağılacağız. Çalmadık kapı, sıkmadık el kalmayacak” dedi.

Programın ardından Bakan Ersoy, restorasyonu devam eden tekel binalarını incelemeye geçti.