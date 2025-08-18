Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu’na uyarıda bulundu

KILIÇDAROĞLU’NUN GÖRÜŞMELERİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023 seçimlerinin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında açıklamalar yaptı. Özdağ, “Kemal Bey 2023’te seçimi kazanmak istemiyordu, o ittifak görüşmesinde de bunu kendisine söyledim, o da bana ‘Kaybedersem kaybedeyim’ dedi” ifadelerini kullandı. 2023 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalmış ve muhalefetin adayı olan Kılıçdaroğlu, birçok parti lideri ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu liderlerden biri de Ümit Özdağ oldu.

POTANSİYEL PROTOKOL

Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki ilerleyen süreçte yapılan bazı görüşmelerde bir protokol imzalanmıştı. Bu protokolde Özdağ’a İçişleri Bakanlığı görevi verilmesi, kayyum siyasetinin devam etmesi gibi maddeler gündemi oldukça meşgul etti. T24’ten Cansu Çamlıbel, Özdağ ile bir röportaj yaparak süreç hakkında değerlendirmelerini ve protokol ile ilgili düşüncelerini sordu.

Özdağ, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki Kılıçdaroğlu ile imzalanan protokolden pişman olup olmadığı yönündeki soruya da cevap verdi. Özdağ, bu konudaki adımlarının doğru olduğunu belirtse de kazanmak istemeyen bir adaya kazandırılamayacağını ifade etti. “Eğer benim İçişleri Bakanlığımı ön plana çıkartmazsanız, bu seçimi kaybedeceksiniz. Çünkü ikinci turda oy verecek seçmen, sizin Erdoğan’dan cumhurbaşkanlığını devralmanızı değil, benim Süleyman Soylu’dan İçişleri Bakanlığını devralmamı görmek isteyen seçmen. Kılıçdaroğlu bu uyarıma ‘Kaybedersem kaybedeyim’ diye cevap verdi” şeklinde konuştu.