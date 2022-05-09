Ümit Özdağ: Millete hizmet en büyük onurdur

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletine hizmet etmenin en büyük onur olduğunu vurguladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisi için söylediği sözleri hatırlatarak, “Benimle ilgili olarak ‘Soros çocuğu’ ifadesini kullanmaktadır. Soros ve desteklediği vakıflar, sığınmacıların Türkiye’de kalmasını desteklemektedir. Benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin değişik kurumları için yurt içi ve yurt dışında Türkiye’nin milli güvenliği konusunda kanunlar çerçevesinde ve yazılı görevlendirme ile bazı operasyonları yaptığım doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletine hizmet etmek benim için en büyük onurdur. Soylu’nun yer aldığı operasyonlarla benim gerçekleştirdiğim operasyonlar arasında gerçekten çok fazla fark var” ifadelerini kullandı.