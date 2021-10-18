Ümit Özdağ projesini anlattı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yurt dışına giden iş insanlarının yatırımları için proje hazırladığını duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Türk iş insanlarının yatırımlarını yurt dışına kaydırmasını engellemek amacıyla “sanayi atağı” içeren yeni bir proje açıkladı.

“4 Deniz 4 Bölge Projesi”ne göre; İstanbul ve Marmara bölgesinde toplanan sanayi, denize ulaşımı olan bölgelere dengeli dağıtılacak. Zonguldak, Trabzon, Mersin, İzmir limanları aracılığıyla Anadolu illerinde sanayi ve ticaret koridorları oluşturulacak. Böylece, Türkiye’deki sanayi tüm Anadolu’ya yayılacak. Dört sanayi ve ticaret koridoru oluşturulması hedeflene projeye ilişkin Özdağ, “Projeyle Türkiye’deki sanayi yapısını şehirlerin dinamiğine göre tüm Anadolu’ya yayacağız. Büyük sanayi atağıyla birlikte üreten, gelişmiş ve dünyada söz sahibi bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz” dedi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Zonguldak liman olmak üzere Bursa-Ankara Karabük, Çankırı, Bartın ekseninde ağır sanayi teşvik edilecek. Trabzon Liman olmak üzere Ordu-Giresun-Erzincan-Ardahan hattında orta ölçekli sanayi, hayvancılık ve hayvancılığa bağlı sanayi kolları desteklenecek. Erzurum bu bölgenin “HUB Havaalanı” olarak dünya ile bölgenin ihracat bağlantısını oluşturacak. Mersin liman olmak üzere Konya’dan başlayıp, Mardin’e kadar uzanan bölge orta ölçekli sanayi, tarıma dayalı sanayi ve GAP bölgesini kapsayacak. Dördüncü sanayi ve ticaret koridoru, İzmir Liman olmak üzere doğuda Afyon, kuzeyde Balıkesir ve güneyde Denizli’yi kapsayan bölge oluşturacak. Bu bölge orta ölçekli sanayi, ağır sanayi ve ileri teknolojiye dayalı sanayi sektörleri ile maden ve tarıma dayalı sektörleri bünyesinde barındıracak.