Ümit Özdağ Silivri’de Ziyarete Geldi

ÖZDAĞ’IN AİLESİYLE PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, resmi X hesabından Silivri Cezaevi’ne kendisini ziyarete gelen annesi Gönül Özdağ ve kız kardeşi Hilal Özdağ ile çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Özdağ, paylaşımında “Sevgili annem Gönül Özdağ ve kız kardeşim Hilal Özdağ Sevgili, 7 Şubat’ta Silivri cezaevine geldikleri zaman çekilen fotoğrafların bana teslim edilmesi biraz vakit aldı. Kaç yaşında olursan ol, annen için anne kuzusu oluyorsun. Sevgili anne, ellerinden öpüyorum” ifadelerine yer verdi.

GÖZALTINA ALINMA SÜRECİ

19 Ocak’ta partisinin Antalya’daki il başkanları toplantısındaki sözleri nedeniyle gözaltına alınan Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde 20 Ocak’ta Ankara’da bir restoranda yakalandı. Özdağ İstanbul’a nakledilirken, dosyasında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasının yanında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması da bulundu. Ankara’dan gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geceyi geçiren Özdağ, ardından savcılığa sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ için “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklama talep etti.

TUTUKLAMA TALEBİ VE DELİLLER

Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını delil olarak sundu. Özdağ’ın mültecilere yönelik paylaşımlarının resmi kurumlarca yalanlandığına dikkat çekildi. Ayrıca, Temmuz 2024’te Kayseri’de düzenlenen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 konutta ve 166 araçta hasar meydana geldiği, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı ifade edildi. Savcılık, Zafer Partisi ve destekçilerinin sosyal medya paylaşımlarının bu olayları etkilediğini öne sürdü. Özdağ’ın paylaşımlarının “halkın sosyal sınıf, ırk, din ve mezhep bakımından farklı özelliklere sahip kesimleri arasında kin ve düşmanlığa tahrik” suçu kapsamında değerlendirildiği iddia edildi. İfadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Özdağ, Silivri Cezaevi’ne gönderildi.