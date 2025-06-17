Ümit Özdağ Siyasi Kariyerini Sürekli Geliştiriyor

ÜMİT ÖZDAĞ’IN HAYATI VE KİŞİSEL BİLGİLERİ

Ümit Özdağ’ın kimliği merak ediliyor. Biyografisi, siyasi kariyeriyle birlikte akademik başarılarını da kapsıyor. Kurduğu partiler ve yazdığı kitaplarla kamuoyunun ilgisini çeken bir figür haline geldi. Peki, Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte detaylı hayat hikayesi… Ümit Özdağ, 3 Mart 1961 tarihinde Tokyo’da dünyaya geldi. Türk siyaset bilimci, akademisyen, yazar ve siyasetçi olarak tanınıyor. Şu anda Zafer Partisi’nin kurucusu ve genel başkanı olan Özdağ, daha önce İstanbul milletvekilliği yaptı. Milliyetçi ve ulusalcı görüşleriyle Türk siyasi sahnesinde ön plana çıkıyor. 21 Ocak 2025’ten bu yana Marmara Cezaevi’nde tutuklu.

EĞİTİM VE AKADEMIK KARIYERİ

Babası Muzaffer Özdağ’ın Ondörtler’den biri olarak sürgünde olması sebebiyle Tokyo’da doğan Özdağ, eğitim hayatına Türkiye’de başladı ve bu süreçte Ülkü Ocakları’na katıldı. Almanya’da siyaset bilimi üzerine lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı. Eğitim hayatında güvenlik politikaları, terörle mücadele ve Türk milliyetçiliği gibi alanlarda araştırmalar yaptı. 1986 yılında Gazi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak kariyerine adım attı. Özdağ, 1990 yılında siyaset bilimi doktorası aldı ve 1993’te doçent unvanını kazandı.

SİYASİ KARIYERİ VE PARTİ HAYATI

Siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) başlayan Özdağ, burada Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2016’da partiden ihraç edildikten sonra 2017 yılında Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer aldı. İYİ Parti’de Genel Başkan Yardımcılığı yaptıktan sonra 2020’de partiden ayrıldı ve 2021’de Zafer Partisi’ni kurarak ilk genel başkan oldu. Özdağ, özellikle göç politikaları ve ekonomik bağımsızlık konularındaki sert eleştirileriyle dikkat çekiyor.

SON GELİŞMELER VE TUTUKLULUĞU

Ümit Özdağ, Zafer Partisi’nin genel başkanı olarak hükümetin sığınmacı politikalarını eleştirerek halkın düşüncelerini siyasete taşıdı. Ancak son dönemde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine girdi. Bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın ikinci duruşması gerçekleştirildi ve mahkeme Özdağ için tahliye kararı verdi.