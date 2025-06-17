Ümit Özdağ, Tahliye Edildi

Ümit Özdağ mahkeme karşısında

ÖZDAĞ HAKKINDA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, Özdağ’ın suçlamalarının sabit olduğunu belirleyerek 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi ve tahliye edilmesine karar verdi. Özdağ, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra saat 16.30 sıralarında özgürlüğüne kavuştu.

DURUŞMA SİLİVRİ CEZAEVİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Duruşma, Çağlayan Adliyesi’nde yeterli salon kapasitesi olmadığından Silivri Cezaevi 2 numaralı duruşma salonunda yapıldı. Duruşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve birçok partili katıldı. Savcılık, Özdağ hakkında “Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep etti.

Savunmasını yapan Özdağ, “Benim iddianamede suç sayılan bazı paylaşımlarım Kayseri olaylarından 8 yıl önceye dayanıyor. Hukuk adına çok öfkeliyim. Nasıl olur da bir hukuk insanı, bir belgede yazmayan şeyi mahkemeye getirir? Savcılığın kurgusu Kayseri’ye yönelik bir hakarettir. Eğer hapse gideceksem gönderin, zaten 4 buçuk aydır yatıyorum” dedi. Özdağ, savcılığın kendisini eleştirmemesi yönündeki söylemlerine de değindi.

SAVCILIK VE DELİLLER ÜZERİNE ELEŞTİRİ

Duruşma esnasında Özdağ, “Lehimde delilleri karartarak iddianame hazırlayan savcılık, şimdi de suç olmayan paylaşımlarımdan dolayı ceza aldırmaya çalışıyor. Yargının bağımsız olduğu bir ülkede yaşamıyor olsaydım, 149 gündür hapiste olmazdım” ifadelerini kullandı.

SON SÖZÜ VE TAHLIYESİ

Savunmaların ardından son sözü sorulan Özdağ, “Haksızlığa son vermenizdir” dedi. Mahkeme, savunmaların ardından Özdağ’ın tahliyesine karar verdi. Özdağ, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından tahliye edilerek partilileri tarafından karşılandı.

TAHLİYE SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Tahliye sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Özdağ, “149 günden beri bu süreci yaşayan Zafer Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu sadece bir zafer nöbeti değil, aynı zamanda demokrasi ve hukuk devleti nöbetiydi” dedi. Kendisine yöneltilen suçlamaların delilsiz olduğunu belirten Özdağ, hukukun nasıl aleyhlerine işlediğini örnekleriyle anlattı. “Anayasal haklarımız artık güvence altında değil” diyerek, herkesin eşit olduğu bir Türkiye’nin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.