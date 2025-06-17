Ümit Özdağ Tahliye Edildi, Karar Verildi

ÜMİT ÖZDAĞ’IN DURUMU KAMUOYUNDA GÜNDEM OLDU

Ümit Özdağ’ın durumu, 2025 yılı itibarıyla kamuoyunda geniş bir yankı uyandırıyor. Özdağ’ın tahliye edilip edilmediği sorusu sosyal medya ve haber platformlarında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Özdağ serbest bırakıldı mı? İşte detaylar…

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davada 6 gün sonra ikinci kez hakim karşısına çıkan Ümit Özdağ, tahliye ediliyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’ın, bu suçlamayla ilgili duruşması bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Mahkeme, Özdağ için tahliye kararı alıyor.