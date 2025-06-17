Ümit Özdağ Tahliye Edildi Mi?

ÜMİT ÖZDAĞ’IN TAHLİYESİ KAMUOYUNDA GÜNDEM OLDU

Ümit Özdağ’ın son durumu 2025, özellikle sosyal medya ve haber platformlarında merak edilen bir konu haline geldi. Özdağ’ın tahliye edilip edilmediği sıkça araştırılıyor ve bu bağlamda çeşitli sorular gündeme geliyor. “Ümit Özdağ serbest bırakıldı mı?” ve “Tahliye kararı çıktı mı?” gibi sorular, vatandaşların gündemini meşgul ediyor.

SUÇLAMALAR VE HUKUKİ SÜREÇ

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davada Ümit Özdağ, 6 gün aradan sonra ikinci kez hakim karşısına çıktı ve burada tahliye edildi. Bu gelişme, detaylarıyla birlikte kamuoyuna yansımaya başladı. Özdağ’ın mahkemede yaşananları takip edenler, sonuçları merakla bekliyor.