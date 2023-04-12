Ümit Özdağ: Tüm sığınmacıları vatanlarına yollayacağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacıların Türkiye ekonomisine verdiği zararı dile getirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılar gitmeden Türkiye’nin ekonomik krizi aşmasının mümkün olmadığını belirterek, “Onun için gerekirse zorla tüm sığınmacıları vatanlarına yollayacağız” dedi.

Ümit Özdağ, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile seçim çalışmalarında bulunmak için Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine geldi. Partililerce karşılanan Özdağ, esnaf ziyaretinde bulundu.

Burada gazetecilere konuşan Özdağ, “Zafer Partisi ve Ata İttifakı olarak seçim maratonu içerisindeyiz. 14 Mayıs’a kadar, Türkiye’nin her yerini, ben de Sinan Oğan Bey ve Vecdet Öz de gezecek. Türk halkından Ata İttifakı’na destek isteyeceğiz. Neden Ata İttifakı’na destek isteyeceğiz? Birinci neden; Ata İttifakı, ‘Ne mutlu Türküm diyene’ diyebilen tek ittifak. Ne Millet İttifakı ne de Cumhur İttifakı bunu diyemiyor. Çünkü zaten Cumhur İttifakı’ndaki AK Parti ve HÜDA PAR, ‘Ne mutlu Türküm diyene’ demeye karşı. Millet İttifakı’nın içinde de DEVA, Gelecek, Saadet, ‘Ne mutlu Türküm diyene’ demeyen ve dedirtmeyen partiler. Ama Zafer Partisi ve Adalet Partisi, ‘Ne mutlu Türküm diyene’ demeyi şiar edinmiş partiler ve Ata İttifakı da öyle” dedi.