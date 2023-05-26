Ümit Özdağ’dan bakanlık açıklaması

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na desteğini bildiren Ümit Özdağ’dan açıklama geldi.

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini açıklayan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın bakanlık paylaşımı tepki toplamıştı. Özdağ katıldığı bir televizyon programında bu konuya değindi.

Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilini seçmek için sandığa gitti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.32, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45.01, Sinan Oğan ise 5,26 oy aldı. Sonuç böyle olunca Cumhurbaşkanı adayları %50 barajını aşamadığı için seçim ikinci tura kaldı. ATA İttifakı’nın lideri Sinan Oğan geçtiğimiz günlerder Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vereceğini açıkladı. Ata İttifakı’nın bileşenlerinden Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ise bugün Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini duyurdu. Ümit Özdağ’ın Twitter’daki “Söz Suriyelileri ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım.” paylaşımı tartışma konusu oldu. İşte o paylaşımı:

Ümit Özdağ, çok konuşulan bu paylaşımının ardından SÖZCÜ TV’de açıklamada bulundu. Özdağ, bakanlık verilme yetkisinin Kılıçdaroğlu’nda olacağını, 28 Mayıs’tan sonraki süreçte sadece CHP lideriyle konuşacaklarını belirtti.

Özdağ, “İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturmak ve sığınmacıları da bu yetki çerçevesinde göndermek gibi bir isteğiniz var mı?” sorusuna, “Tabi ben bunu isterim. Partim de bunu ister. Ama dediğim gibi bu ayın 28’inden sonraki sürece girer, diğer siyasi partilerle bir araya gelmeyiz, çünkü biz bu ittifakın parçası değiliz.” cevabını verdi.

“BENİM MUHATTABIM KEMAL KILIÇDAROĞLU’DUR”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci’nin, “Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir” paylaşımı da sorulan Özdağ, “Hayır, cevap vermek istemem. Benim muhatabım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun muhatabı da Davutoğlu’dur.” dedi.