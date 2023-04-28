Ümit Özdağ’dan Erdoğan’a: Soylu’yu görevden alın

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Süleyman Soylu’yu görevden almasını istedi.

“İçişleri Bakanı, Cumhur İttifakı iktidardan düştüğünde jandarmaya ve polise, ‘bu bir darbe girişimidir, bütün muhalefeti gözaltına alın, tutuklayın’ emri verecek anlaşılan”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu’nun, “15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir…” açıklamasına tepki gösterdi. Özdağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yaparak, “Eğer Süleyman Soylu’yla bu seçime girilirse bu seçimin meşruluğu, daha bugünden itibaren tartışmalı hale gelir. Kendinize de artık bu kadar kötülük yapmayın, Soylu’yu görevden alın” dedi.

“‘Bütün muhalefeti gözaltına alın, tutuklayın’ emri verecek anlaşılan”

Özdağ Twitter hesabından yaptığı paylaştığı videoda, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ’14 Mayıs seçimleriyle ilgili Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik çalışmaların odaklandırıldığı bir siyasi darbe girişimidir’ ifadesini kullandı. Doğrusu İçişleri Bakanı’nın demokratik seçimleri darbe girişimi olarak nitelendirmesi, Türk demokrasisi için bir tehdittir. Türk milletinin demokratik seçme hakkıyla Cumhur İttifakı’nı iktidardan uzaklaştırmasını darbe girişimi olarak nitelendiren bir İçişleri Bakanı, sandıklar açılıp Cumhur İttifakı iktidardan düştüğünde jandarmaya ve polise ‘bu bir darbe girişimidir, bütün muhalefeti gözaltına alın, tutuklayın’ emri verecek anlaşılan” dedi.

Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Buradan Kemal Kılıçdaroğlu’na, Muharrem İnce’ye, Meral Akşener’e, Recep Tayyip Erdoğan’a, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a çağrıda bulunuyorum. Bütün siyasi partilere, teşkilatlarıma çağrıda bulunuyorum. Demokrasiye inanan bütün yurttaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Süleyman Soylu, bugün görevden alınmalı veya istifa etmelidir. Süleyman Soylu’nun bir gün dahi görevde kalması Türk demokrasisi için bir tehdittir.

“Demokratik seçim hakkını darbe girişimi olarak nitelendiren bir kişiye sandıkların güvenliği emanet edilmez”

Türk halkının demokratik seçim hakkını darbe girişimi olarak nitelendiren bir kişiye sandıkların güvenliği emanet edilmez. Süleyman Soylu, bu ruh haliyle, bu zihniyetle sandıklardan muhalefetin çıkmasını darbe girişimi olarak göreceğini açık şekilde beyan etmiştir.

“Soylu’yla bu seçime girilirse seçimin meşruluğu tartışmalı hale gelir

Demokrasi ve demokratik seçimler ve Süleyman Soylu’nun birlikteliği artık mümkün değildir. Eğer Süleyman Soylu’yla bu seçime girilirse bu seçimin meşruluğu, daha bugünden itibaren tartışmalı hale gelir. Buradan bu çağrımı yaparken Recep Tayyip Erdoğan’a bir defa daha seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan, özellikle size büyük görev düşüyor. Kendinize de artık bu kadar kötülük yapmayın Soylu’yu taşıyarak. Bu açıklamayla Soylu, 14 Mayıs seçimlerinin bütün dünya gözünde antidemokratik seçim olacağı intibasını baştan uyandırmıştır. Soylu’yu görevden alın.”