Ümit Özdağ’dan Mansur Yavaş’a çağrı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a adaylık çağrısının ardından, daha önce de sık sık Yavaş’ın adaylığını gündeme getiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “5 Mart Pazar günü saat 15.00’te Türk halkını Ankara Büyükşehir Bel. önüne “Mansur Başkan Göreve” çağrısında bulunmaya davet ediyorum” dedi.

Akşener, ağır ithamlarla Altılı Masa’dan ayrıldı, CHP’li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na adaylık için çağrı yaptı. Muhalefet kanadında depreme neden olan gelişme sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, harekete geçti. Özdağ, ‘Mansur Yavaş’ı göreve davet’ mitingi için kolları sıvadı.

Zafer Partisi Lideri Özdağ, Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin şu paylaşımı yaptı:

“Türk halkının iradesi ile siyasetçi pazarlıkları arasında mücadelede gerçekleşiyor. Artık halkın Mansur Yavaş’ı sahaya davet etme zamanı geldi. 5 Mart Pazar günü saat 15.00’te Türk halkını Ankara Büyükşehir Bel. önüne “Mansur Başkan Göreve” çağrısında bulunmaya davet ediyorum.”

Özdağ ayrıca, Yavaş’a da çağrıda bulunarak, “Sayın Yavaş, 6’lı masa liderlerinin siyasi hesapları Türk Milleti’nin isteklerinden ve geleceğinden önemli değildir. Kılıçdaroğlu’na minnet duyabilirsiniz. Ancak Atatürk’e daha büyük minnet duymalısınız. Atatürk ve Türk Milleti’ne borcunuzu ödeme zamanı. Cesur olun” ifadelerini kullandı.