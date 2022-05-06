Ümit Özdağ’ın yürüyüşüne izin verilmedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanlığı’na gerçekleştireceği yürüyüşüne izin verilmedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve partililerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) girişinden İçişleri Bakanlığı’na yürümesine polis izin vermeyince arbede çıktı; 1 kişi gözaltına alındı. Özdağ, açıklamasını TBMM önünde yaptı.

Ümit Özdağ ve partililer, bugün TBMM kapısı önünde toplanıp, Meclis yanındaki İçişleri Bakanlığı’na yürümek istedi. Önlem alan polis ekipleri, bakanlığa yürümelerine izin verilmeyeceğini belirterek, Özdağ’dan açıklamasını bulunduğu noktada yapmasını istedi. Özdağ ve beraberindekiler yürümek isteyince polis, müdahale etti. Bu sırada polis ve partililer arasında arbede yaşandı; 1 kişi gözaltına alındı.