Ümit Öztürk: Hakemliği bırakırım

Galatasaray’ın Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği maçı yöneten hakem Ümit Öztürk, hakkındaki tepkilere yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor’u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk verdiği kararlarla gündem haline geldi.

Özellikle Trabzonspor cephesinin büyük tepkisini çeken Ümit Öztürk, müsabaka sonrasında en fazla konuşulan isim oldu.

Ümit Öztürk’ün, 2015 yılında TFF’nin Tam Saha dergisine verdiği röportaj ortaya çıktı.

İşte Ümit Öztürk’ün o açıklamaları;

“Bir kere neden hata yaptığımızı tekrar düşünüyoruz. Vicdan azabı tabi ki oluyor.

Bazen futbolcular ‘Hocam hakkımız sana helal olmasın’ der ya… Bir kere şunu söyleyeyim. Ben sahada Allah’a çok şükür ne gördüysem onu çaldım.

Bir gün gördüğümü çalamazsam hakemlik yapmam. Çünkü bu kul hakkına giriyor.

Bırakın oradaki 22 futbolcunun alın terini, arkada ekipler var. Bir de tribünde onları destekleyen binlerce insan var.

Ben o insanların hakkına giremem.

Hata insanlara mahsus. Kesinlikle hata yapacağım.

Bugün Şampiyonlar Lig’inde elit hakemler bile hata yapıyor. Hata hep olacak.

Çok büyük vicdan azabı çekiyor muyum? Daha iyi nasıl olurum diye çekiyorum evet ama öteki manada.

Kendim vicdan olarak rahat olabiliyorum. Çünkü ne gördüysem onu çalıyorum.

Gerçekten bir gün gördüğümü çalamayacak durumda olursam; yapmam bu işi.

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