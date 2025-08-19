Ümit S. Eşini Öldürdü, Gözaltına Alındı

OLAYIN DETAYLARI

Ümraniye’de, Özbekistan uyruklu Nıgına Sattarova (33) sokak ortasında satırla öldürüldükten sonra gözaltına alınan Ümit S. ve olay sonrası telefonla irtibat kurduğu Urinboy B., adliyeye sevk edildi. Ümit S.’nin polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Ümit S., “Onu kıskanıyordum. Olay günü konuşmak için bekledim, aramızda tartışma çıkınca kendimi kaybettim” dedi.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Olay 17 Ağustos’ta saat 21.00 civarında Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ümit S. kıskançlık yüzünden eşi Nıgına Sattarova ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda Ümit S., sokak ortasında eşi Nıgına Sattarova’nın boğazını satırla keserek olay yerinden kaçtı. Nıgına Sattarova hayatını kaybederken, Ümit S. ve ona yardım eden Urinboy B. polis tarafından gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Ümit S.’nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi. Ümit S. ayrıca, eşiyle kıskançlık yüzünden daha önce de tartışmalar yaşandığını ifade etti. Olay günü eşini konuşmak için beklediğini belirten Ümit S., eşinin kendisine terslediğini ve bu nedenle bir anda kendisini kaybettiğini söyledi. Olayın ardından ne yaptığını tam olarak hatırlamadığını dile getiren Ümit S. “Ne yaptığımı fark ettiğimde oradan kaçtım” diye konuştu.

YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Polis, Ümit S.’nin eşini sokakta beklerken görüldüğü güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, şüphelinin yol kenarında bir süre beklediği, daha sonra eşini görünce peşinden yürümeye başladığı görülüyor. Başka bir kamera görüntüsünde ise cinayeti işleyen Ümit S.’nin hızla olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ümit S. ve Urinboy B. adliyeye sevk edildi.