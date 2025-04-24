Ümit T. Kardeşini Şikayet Etti

ESNAF, KARDESINDEN ŞIKAYETÇI OLDU

Bursa’da esnaflık yapan Ümit T., madde bağımlısı kardeşinin hareketlerinden dolayı durumu polise aktardı. Kendisini şikayet ettiğini öğrenen kardeşi, sabah saatlerinde Ümit T.’nin aracını ateşe vermeye çalıştı. Daha önce de 11 kez abisinin evinin camlarını kırdığı tespit edildi. Olay, Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi.

ARACIN YANGINI VE POLİS MÜDAHALESİ

Sabah aracının yandığını gören Ümit T., durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi ve gelen ekiplerle yaptığı görüşmede olayın arkasında kardeşinin olabileceğini ifade etti. Yangının ardından polis ekiplerine açıklamalarda bulunan Ümit T., öz kardeşinden şüphelendiğini belirtti. Kardeşi M.T., daha önce de abisinin evinin camlarını 11 kez kırmıştı. Ağabey, kendisinden uyuşturucu madde alabilmek amacıyla para isteyen kardeşini karakola giderek şikayet etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.