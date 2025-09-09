Ümit Takım Teknik Direktörü, Gelişimi Vurguladı

TEKNİK DİREKTÖRDEN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan ile oynanan maçta ortaya konan performanstan memnuniyetini ifade ediyor. 2027 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri çerçevesinde Trabzon’da gerçekleşen ve 1-1 berabere sona eren karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Korkmaz, maçın zorlu geçeceğini önceden belirttiğini hatırlattı.

MAÇTAN BEKLENENLER VE SÜRPRİZLER

Korkmaz, “Nitekim de öyle oldu. Formasyon olarak birbirimize yakınız demiştik ama rakip bizi şaşırttı” diyerek Hırvatistan’ın 5-3-2 ile oyuna başladığını vurguladı. Ümit Milli Takım’ın taktik değişiklikler yaparak duruma adapte olduğunu belirten Korkmaz, “Genel anlamda oyuncularımın mücadelesinden ve azminden memnunum” dedi. Ancak takımdaki sakatlıkların da zorluk yarattığını aktardı.

SORUNLAR VE GELECEK MAÇLAR

“İki formda oyuncumuzun sakatlığı oldu. Süre alamayan oyuncu sayımız çok fazla, bunun sıkıntılarını yaşıyoruz” ifadesini kullanan Korkmaz, ilerleyen süreçte oyunu daha da geliştireceklerini belirtti. “Kolay olmuyor çünkü birbirleriyle ilk kez oynayan arkadaşlarımız vardı” diyen Korkmaz, takımın amacından sapmadan yoluna devam edeceği mesajını verdi. Son olarak, Litvanya ile Sakarya’da yapılacak maça tüm futbolseverleri davet etti.