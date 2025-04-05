“Ümit Uysal CHP Genel Başkan Adayı Oldu.”

CHP’DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY HEYECANI BAŞLADI

CHP’de 6 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü kurultay için geri sayım başladı. Genel Başkan Özgür Özel’in çağrısıyla toplanacak kurultayda parti yönetimi belirlenecek.

ÜMİT UYSAL GENEL BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu duyurdu. Sosyal medya paylaşımında, “33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum” ifadelerini kullandı.

KULİSLERDE BAŞKA ADAY İSİMLERİ DE KONUŞULUYOR

Ankara siyasi kulislerinde eski milletvekili Müslim Sarı ve Berhan Şimşek’in de aday olabileceği iddiaları gündemde. Gazeteci Barış Yarkadaş, Sarı’nın adaylığını bugün açıklayabileceğini belirtti.

KURULTAY DETAYLARI VE SEÇİM SÜRECİ

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Ankara Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “İrade milletindir” sloganıyla gerçekleşecek. 1323 delegenin katılacağı kurultayda Genel Başkan, 60 Parti Meclisi ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi seçilecek.

GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olabilmek için delegelerin en az yüzde 5’inin imzası gerekiyor. Seçim, gizli oyla ve salt çoğunlukla yapılacak. İlk iki turda sonuç alınamazsa, üçüncü turda en çok oy alan aday kazanacak.

PARTİ MECLİSİ VE YDK ÜYELİĞİ KRİTERLERİ

PM ve YDK üyeliği için 10 delegenin imzası şartı aranıyor. Seçimler genellikle çarşaf liste usulüyle yapılıyor, ancak blok liste yöntemi de kullanılabiliyor. Blok listelerde cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması zorunlu.

KURULTAY HAZIRLIKLARI SON AŞAMADA

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde ses, ışık ve sahne düzenlemeleri devam ediyor. Delegelerin ulaşım ve konaklama planları tamamlanırken, fiziki sınırlar nedeniyle seyirci alınmayacak. Basın mensupları için fuaye alanında özel çalışma alanları oluşturuluyor.