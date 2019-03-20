Ümit Yesin’e hüzünlü veda

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Türk sinema ve dizi dünyasının bilindik yüzlerinden olan Ümit Yesin, hayata veda etti. Yesin’in cenazesi, bugün yapılan törenin ardından gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Yesin’e son görevini yapmak isteyen sevenleri, oyuncunun ailesini yalnız bırakmadı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 65 yaşındaki oyuncu Ümit Yesin için cenaze töreni düzenlendi. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Ümit Yesin’in erken vefat ettiğini belirterek, “65 yaşındaydı. Kalp ameliyatı olmuştu. Ahlaklı, dürüst, dik duran, girdiği her ortamda sevilen ve sayılan çok önemli bir kişilikti. Çok özleyeceğim onu geçekten çok özleyeceğim.” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenen törene, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Oyuncu Sinan Bengier, Volkan Severcan, Dağhan Külegeç ve Tuncay Akça’nın yanı sıra rol arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Ümit Yesin’in erken vefat ettiğini belirterek, “65 yaşındaydı. Kalp ameliyatı olmuştu. Ahlaklı, dürüst, dik duran, girdiği her ortamda sevilen ve sayılan çok önemli bir kişilikti. Çok özleyeceğim onu geçekten çok özleyeceğim.” dedi.

Yılbaşından beri usta oyuncuların birer birer hayatını kaybettiğine dikkati çeken Uygur, “Mekanları cennet olsun, huzur içinde yatsınlar. Gülriz Sururi, Ayşen Gruda, Yalçın Menteş ve geçen hafta sevgili Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika, bugün de Ümit abimiz. Hepsinin mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Sinan Bengier ise Ümit Yesin’le çalışamadıklarını belirterek, “Her karşılaştığımızda sanki 40 yıllık dostmuş gibi konuşurduk. Allah rahmet eylesin. Çok iyi insandı. Bu piyasada arkasından çok şey söylenenler var ama Ümit’in arkasından hep iyi şeyler söylenirdi.” değerlendirmesini yaptı.

Bengier, Ümit Yesin’le en son eşinin ölümünde karşılaştıklarını anlatarak, “Ne sahnede ne sette yolumuz kesişmedi ama iyi aktördü. İkimiz de Ankara kökenli tiyatrocuyuz, eşiyle çalışma fırsatım olmuştu. Nur içinde yatsın.” diye konuştu.