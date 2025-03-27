Ümitalan Mevkiinde Araç Yangını Ormanı Sardı

ARAÇTAKİ YANGININ ORMANDA YAYILMASI

Bursa’nın Kestel ilçesinde bulunan Ümitalan mevkiinde, bir araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Olay, gece yarısı 00.30 civarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Ümitalan rampasında gerçekleşti. Bursa’dan İnegöl’e gitmekte olan Metin B. (35), yönetimindeki 16 AUN 893 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti.

İTFAİYE EKİPLERİ GİRECEK MÜDAHALEDE BULUNDU

Dumanları gören sürücü, aracı yol kenarına parkederek itfaiyeye haber verdi. Ancak araç kısa sürede alev aldı ve bu yangın yol kenarındaki ormana da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, durumu kontrol altına alarak yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Yangının sonucunda araç kullanılamaz hale gelirken, ormanlık alanda da ağaçların yandığı bildirildi.