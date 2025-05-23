Ümitcan Uygun Tanık Dinlendi: İkinci Reddedildi

ALEYNA ÇAKIR’IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DAVADA DEVAM EDEN YARGILAMA

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in vefatına dair sanık Ümitcan Uygun’un intihara teşvik, intihar kararını güçlendirme ve eziyet etme suçlarından yargılanmasına devam edildi. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya başka bir davadan tutuklu olan sanık Uygun ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca, duruşmayı maktul Esen’in aile üyeleri ve sanık Uygun’un ailesi de izledi. Mahkeme başkanı, duruşmada tanık dinleneceğini duyurdu.

ÜMİTCAN UYGUN’UN ABİSİNDEN TANIK BEYANI

Duruşmada tanık olarak ifade veren Erol Uygun, sanığın abisi olduğunu ve Sema Esen’i kardeşiyle olan arkadaşlığından dolayı tanıdığını belirtti. Kardeşinin günlerden birinde “Sema’yı seviyorum” diyerek kendisine geldiğini anlatan Uygun, ailesinin Sema’yı kabul etmediği için Ümitcan’ın aile içi bir tartışma yaşadığını iddia etti. Olaydan bir gün önce Ümitcan ile görüştüklerini ifade eden tanık Uygun, “Kardeşim beni evime bıraktı, ardından annemin yanına gitti, gece orada kaldı. Sabah Sema’nın ölüm haberini aldık. Kendi cenazemiz gibi ilgilendik. Sema’nın abilerinden biri de oradaydı. Cenazeyi onlarla birlikte taşıdık. Ümit, gittiğimizde olay yerindeydi ve perişan bir halde ağlıyordu.” dedi.

KEŞİF TALEBİNE İKİNCİ RET

Müşteki avukatları, tanığın ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu belirterek, tanık beyanlarını kabul etmediklerini açıkladı ve olaya dair evde keşif yapılması talebini yineledi. Ardından mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının keşif talebini reddetti. Duruşma, 26 Eylül tarihine ertelendi.