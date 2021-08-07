Ümitcan Uygun’un ağabeyi de tutuklandı

Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun’un tutuklanmasının ardından ağabeyi Erol Uygun’un da tutuklandığı öğrenildi.
Esra Hankulu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun, “Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama” suçundan tutuklandı.
Ankara’da Esra Hankulu’nun (25) şüpheli ölümüne ilişkin tutuklanan Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle dün gözaltına alınmıştı.
Erol Uygun, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi’ne götürüldü.
Burada savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun, “Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama” suçundan tutuklandı.
Ümitcan Uygun da dün “kasten öldürme” suçundan tutuklanmıştı.