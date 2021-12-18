Ümitcan Uygun’un annesinin ölümü ile ilgili flaş gelişme

Esra Hankulu ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla yargılanan Ümitcan Uygun’un annesinin ölümü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Esra Hankulu’nu “kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanan, Aleyna Çakır’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın da şüphelisi olan Ümitcan Uygun’un hayatını kaybeden annesiyle ilgili karar verildi. Savcılık boş bir arazide cansız bedeni bulunan anne Uygun hakkındaki soruşturmasını tamamlandı. Tüm delilleri inceleyen, tanık beyanlarını alan Savcılık, “Gülay Uygun kendi iradi eylemi neticesinde yaşamına son verdi” dedi, takipsizlik kararı verdi. Savcılık; Gülay Uygun hakkında bir televizyon kanalında dile getirilen iddialarla ilgili de “hakaret ve iftira” suçlarından ayrı bir soruşturma başlattı.