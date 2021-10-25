Ümitcan Uygun’un yalanı ortaya çıktı

Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümüyle ilişkilendirilen ve Esra Hankulu cinayetinden yargılanan Ümitcan Uygun’un yalanının HTS kayıtları ortaya çıkardı.

HTS kayıtlarına göre Uygun’un, uyandığını söylediği saat 10.15’ten önce başka kişiyi arayıp görüştüğü, avukatını da kendisinin aradığı ortaya çıktı.

Eve taksiyi de Hankulu’nun değil kendisinin çağırdığı belirtildi.

Ayrıca Hankulu’nun ölümüne yol açan, künt travmaya neden olan eylemin ise Uygun ile odada baş başa bulundukları sırada gerçekleştiği öğrenildi.