Ümitcan’ın sevgilisinin ölümüne ilişkin yeni gelişme

Ankara’da Aleyna Çakır’ın ölümü ile ilgili şüpheli bulunan Ümitcan Uygun’ın sevgisi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Ümitcan Uygun’un sevgilisi olduğu iddia edilen ve Uygun’la geceyi geçirdikten sonra ölü olarak bulunan Esra Hankulu’nun hayatını kaybettiği evdeki diğer şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı.

Adını Aleyna Çakır’ın ölümü sonrasında duyuran ve türlü sansasyonel olaya imza atan Ümitcan Uygun, adını yine bir ölüm haberi ile duyurdu. Yeni sevgilisinin beraber geçirdikleri gecenin sabahında ölü olarak bulunması sonrası Uygun’u ilk şüpheli olarak gözaltına alınmıştı. Bu gelişmelerin akabinde, Esra Hankulu’nun öldüğü evdeki diğer şüphelilerin ifadesine ulaşıldı.

“ÜMİTCAN’I ESRA VASITASIYLA TANIDIK”

Ümitcan Uygun’la geceyi birlikte geçirdikten sonra sabahında ölü bulunan Esra Hankulu’yla beraber kalan 2 şüphelinin de savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Furkan G. ve Dilan C. sevgili olduklarını belirtti ve Ümitcan Uygun’u arkadaşları Esra vasıtasıyla tanıdıklarını söyledi.

Olayın yaşandığı gün Hankulu’nun evinde içki içildiğini ve sonrasında Uygun’un eve geldiğini ifade eden Furkan G. saat 23.00 sıralarında Hankulu’nun Uygun’a mesaj attığını ve eve davet ettiğini bildirdi.

“ÜMİT SABAH EVDEN ÇIKARKEN BİR ŞEY SÖYLEMEDİ”

Uygun ve Hankulu’nun sevgili olduğunu belirten Furkan G., Uygun’un cezaevinde olduğu süre zarfında da ikilinin mektuplaştığını söyleyerek, “Olay günü Ümit saat 00.10’da eve geldi ve alkollüydü. Ümit evdeyken alkol almadı, Esra ve Dilan bir şişe şarabı bitirdikten sonra çorbacıya gitmeye karar verdik. Çorbacıdan dönerken ben ve Dilan’ı, Esra’nın evine davet ettiler. Taksi ile Esra’nın evine geçtik. Sonrasında evde Esra bize çay demledi ve Ümit için aldığı doğum günü pastasını getirdi. Pastayı kestik ama kimse yemedi. Esra o sıra alkolün etkisiyle ağlamaya başladı ve babasının mezarına gitmek istedi. Saatin geç olduğunu bu saatte mezar ziyaretinin olmayacağını söyledik o da ikna oldu. Bir anda kilitlendi ve yere düştü, hep beraber Esra’yı banyoya götürdük ve soğuk suyla ayılmasını sağladık. O esnada saban ezanı okunuyordu. Esra kendine geldikten sonra Ümit Esra’yı kucaklayıp içeri götürdü ve Esra’nın bilinci açıktı konuşuyordu, baygın ve uyur vaziyette değildi. Sabah 08.00 sıralarında Ümit’in evden çıktığını duydum ve çıkarken de bize bir şey söylemedi” ifadelerini kullandı.

“ÜMİT, POLİSİ ARAYIN BENİ KARIŞTIRMAYIN DEDİ”

Uyandıklarında saatin 14.00 olduğunu, o sırada kız arkadaşı Dilan G.’nin tuvalete kalktığını sonrasında da kendisini çağırdığını söyleyen Furkan G., “Esra sırtüstü yatıyordu ve vücudunun bazı morarmalar vardı. Yaklaştığımda nefes almadığını anladım. Hemen ambulansı aradım, bir süre sonra sağlıkçılarla polisler geldi. Esra’nın öldüğünü söylediler. Ben ve Dilan, polis gelene kadar evden ayrılmadık. Esra’yı o halde görünce Ümitcan’ı arayarak, ‘Kardeş, kız mosmor olmuş gel yardımcı ol’ dedim. Ümit de bana ‘Polis ve ambulansı arayın, beni karıştırmayın’ dedi. Bu yüzden ilk ifademde Ümit’ten bahsetmedim. Böyle bir olaya daha önce karışmadığım için korkuyla polisten bu bilgiyi sakladım” diye konuştu.

“BİR SIKINTI OLURSA BENİ SÖYLEMEYİN”

Olay günü ilk önce kendi evlerinde Hankulu ile alkol almaya başladıklarını söyleyen Dilan C., “Esra eve gelmesi için Ümit’i aradı. Yaklaşık 15 dakika sonra Ümit eve geldi. Furkan ile Ümit daha önce tanışıyorlardı. Esra ile ben alkol almaya devam ettik ama Furkan ile Ümit alkol almıyordu. Gece çorba içmeye çıktık sonrasında eve döndük. Eve geldiğimizde Ümit ve Esra ayrı bir odaya geçtiler, yarım saat sonra ‘Furkan’ diye bir erkek sesi duyduk. Odaya gittiğimizde Ümit Esra’nın kötüleştiğini, hep beraber onu yıkamamız gerektiğini söyledi. Ne oldu diye sorduğumuzda Ümit bize ‘Ne olduğunu sorup durmayın’ dedi. Hep birlikte banyoya geçtik Esra’yı suya tuttuk, gözlerini açtı ve kendine geldi. İçerde biraz oturup konuşturmaya çalıştıktan sonra Esra kendine geldi. Esra canının çay çektiğini söyledi ve çay demleyip içtik” diye konuştu.

Uyandığında bir işi olduğunu ve bunu Esra’ya söylemek için odasına gittiğinde Esra’nın tek başına uyuduğunu söyleyen Dilan C., Esra’ya seslendiğini ama uyanmadığını söyledi. Esra’yı öyle görünce korktuğunu belirten Dilan C., sonrasında Uygun’a haber verdiklerini ve Uygun’un da ‘Bir sıkıntı olursa beni söylemeyin’ dediği öğrenildi.