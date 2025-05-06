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Umman, ABD Ve Husiler Arasında Ateşkes Sağladı

UMMAN’IN ARABULUCULUK FAALİYETİ

Umman, ABD ve Yemen’deki İran destekli Husiler arasında ateşkes sağlamak amacıyla arabuluculuk yaptığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları durduracaklarını belirtmesinin ardından Umman, konuyla ilgili bir yazılı açıklama gerçekleştirdi.

Ateşkes ANLAŞMASI DETAYLARI

Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Umman’ın ABD ve Husiler arasında gerçekleştirdiği görüşmelerin neticesinde taraflar arasında ateşkesin sağlandığı bildirildi. Ayrıca “Anlaşmaya göre, gelecekte Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’nda hiçbir taraf, ABD gemileri dahil diğerini hedef almayacak, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari deniz trafiğinin kesintisiz akışı garanti altına alınacak” ifadesine yer verildi.

MASKAT’TAN GELEN GELİŞMELER

Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimi azaltma ve uluslararası ticaretin akışını güvence altına alma açısından büyük bir önem taşıyor. Umman’ın yürüttüğü diplomatik çabalar, Yemen’deki çatışmaların sona ermesi için gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

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