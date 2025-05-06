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Umman Dışişleri Bakanı Ateşkesi Duyurdu

Ateşkes Anlaşması Sağlandı

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Yemen’in başkenti Sana merkezli Husiler arasında Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’ndaki saldırılara son verilmesi konusunda bir ateşkes sağlandığını aktarıyor. Bakan Busaidi, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, “Umman’ın, Yemen’in başkenti Sana’daki ilgili makamlar (Husiler) ve ABD ile gerginliği azaltma amacıyla gerçekleştirdiği son görüşmeler ve temasların ardından, çabalar iki taraf arasında bir ateşkes anlaşmasıyla sonuçlandı.” diye belirtiyor.

Seyrüsefer Özgürlüğü Güvence Altına Alındı

Busaidi, Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlandığını vurgulayarak, “Gelecekte, hiçbir taraf Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda ABD gemileri de dahil olmak üzere diğerini hedef almayacak, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari nakliyenin sorunsuz akışı sağlanacaktır.” şeklinde açıklama yapıyor.

Bölgesel İşbirliğine Vurgu

Umman’ın çabalarına olumlu yaklaşan taraflara şükranlarını sunan Busaidi, bunun herkes için adalet, barış ve refaha ulaşma yolunda birçok bölgesel konuda daha fazla ilerlemeye kapı aralayacağını umduğunu belirtiyor. Yemen’deki İran destekli Husiler, daha önce Filistin ve Gazze Şeridi’ne destek amacıyla İsrail’e ve Kızıldeniz’deki ABD ve İsrail’le bağlantılı gemilere saldırılar düzenliyordu.

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