Umman Dışişleri Bakanı, Diplomasi Gerekli Dedi

UMMAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN AÇIKLAMASI

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, “İran-ABD görüşmeleri artık gerçekleşmeyecek. Ancak diplomasi ve diyalog, kalıcı barışa giden tek yol olmaya devam ediyor” diyerek önemli bir değerlendirme yaptı. ABD ile İran arasında Umman’da gerçekleştirilmesi beklenen nükleer müzakerelerin altıncı turunun, İsrail ile İran arasında süregelen savaş ortamı nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu. Bu konuyla ilgili açıklama yapan Bakan el-Busaidi, “Bu Pazar günü Umman’ın Maskat kentinde yapılması planlanan İran-ABD görüşmeleri artık gerçekleşmeyecek. Ancak diplomasi ve diyalog, kalıcı barışa giden tek yol olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN İRAN’A YAPTIĞI SALDIRILAR

Son günlerde, İsrail’in İran’ın başkenti Tahran ile diğer şehirlerde bulunan nükleer tesislere yönelik saldırılar düzenlediği bildirildi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri gibi üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. İsrail ordusu, saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin de vurulduğunu ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Özellikle kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu kayıpların olduğu belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “tehlike ortadan kalkana kadar” saldırıların devam edeceğini belirtti ve ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

İRAN’IN MISLİ FÜZE SALDIRISI

İsrail’in saldırıları sonrasında İran, misilleme eylemlerine geçti. Özellikle Tel Aviv başta olmak üzere farklı noktalarda gerçekleşen saldırılarda büyük yıkımlar kaydedildi. İran ordusunun gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 172 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Yaralıların çoğunun durumunun hafif olduğu ifade edildi. Tüm bu gelişmeler, bölgedeki gerginliğin ve karşılıklı saldırıların artmasına neden oluyor.