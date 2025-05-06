Dünya

Umman İle ABD Arasında Ateşkes Sağlandı

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UMMAN DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Yemen’in başkenti Sana’daki ilgili makamlar ve ABD ile gerginliği azaltmak amacıyla gerçekleştirdiği son görüşmelerin ardından, iki taraf arasında bir ateşkes anlaşması sağlandığını belirtti.

KIZILDENİZ VE BABU’L MENDEB BOĞAZI’NDA SEYRUSEFER ÖZGÜRLÜĞÜ

Busaidi, Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün sorun yaşamayacağını vurguladı ve “Gelecekte, hiçbir taraf Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda ABD gemileri de dahil olmak üzere diğerini hedef almayacak, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari nakliyenin sorunsuz akışı sağlanacaktır” dedi.

OLUMLU YAKLAŞIM VE GELECEK UMUTLARI

Busaidi, Umman’ın çabalarına olumlu yaklaşım gösteren taraflara teşekkür ederek, bunun herkes için adalet, barış ve refaha ulaşma yolunda birçok bölgesel konuda daha fazla ilerlemeye yol açmasını umduğunu ifade etti.

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