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Umman, İran’daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

BÖLGEDEKİ GÜVENLİK DURUMU KÖTÜLEŞİYOR

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılar ve İran’ın bu eylemlere karşılık vermesiyle birlikte bölgedeki güvenlik durumu giderek zorlaşıyor. Bu gelişmeler ışığında Umman Sultanlığı, İran’daki vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. İran hava sahasının uçuşlara kapatılması nedeniyle pek çok ülke, vatandaşlarını kara yoluyla tahliye etme yoluna gidiyor.

Bu süreçte Umman, İran’da bulunan vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’na 8 otobüs gönderdi. Öğle saatlerinde Kapıköy Gümrük Kapısı’na ulaşan 120 kişilik ilk Umman kafilesi, gümrük işlemlerinin ardından tahsis edilen otobüslerle Türkiye’ye giriş yaptı. Arkasından ikinci bir Umman kafilesi de gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle Trabzon’a gitmek üzere Kapıköy’den hareket etti.

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