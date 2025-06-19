Umman, İran’dan Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

UMMAN, İRAN’DAKİ VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDİYOR

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ve İran’ın bu saldırılara karşı verdiği yanıt, bölgedeki güvenlik durumunu sürekli olarak olumsuz etkiliyor. Bu gelişmeler karşısında Umman Sultanlığı, İran’da yaşayan vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. İran hava sahasının uçuşlara kapatılması nedeniyle birçok ülke, vatandaşlarını kara yoluyla geri çekme yöntemini benimsiyor.

KAPIKÖY GÜMRÜK KAPISI’NA OTOBÜS GÖNDERİLDİ

Umman, İran’daki vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla Türkiye’nin Van ilindeki Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı’na 8 otobüs gönderdi. Öğle saatlerinde Kapıköy Gümrük Kapısı’na ulaşan 120 kişilik ilk Umman kafilesi, gerekli gümrük işlemlerinin ardından tahsis edilen otobüslerle Türkiye’ye giriş yaptı. Tamamlanan işlemlerin ardından ikinci bir Umman kafilesi, Kapıköy’den Trabzon’a gitmek üzere yola çıktı.