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Umman, İran’ın Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

UMMAN VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ DEVAM EDİYOR

İsrail’in İran’a yaptığı saldırılar ve İran’ın buna verdiği karşılıkla birlikte, bölgedeki güvenlik durumu ciddi şekilde bozuluyor. Bu bağlamda, Umman Sultanlığı İran’da bulunan vatandaşlarını tahliye etme işlemlerine devam ediyor. Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan tahliye edilen Umman vatandaşları, otobüsle geldikleri Trabzon’dan havayoluyla memleketlerine dönüyor.

İRAN HAVASAHASI UÇUŞLARA KAPANDI

İran hava sahasının uçuşlara kapatılmasının ardından birçok ülke, vatandaşlarını kara yoluyla tahliye etme yolunu seçiyor. Umman, İran’daki vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’na otobüs gönderdi. Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Umman kafilesi, otobüsle Trabzon’a ulaştı.

TRABZON HAVALİMANINDA UZUN KUYRUKLAR

Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali önünde otobüslerden inen Umman kafilesi, burada uzun kuyruklar oluşturdu. Dönüş kafilesinde, turistik amaçlı bulunan Umman vatandaşlarının da yer aldığı toplam 288 kişi bulunuyor. İşlemlerini tamamlayan Ummanlılar, peronda kendilerini bekleyen uçağa bindi.

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