Umman Özkul Vefat Etti, Detaylar Araştırılıyor

UMMAN ÖZKUL’UN VEFATI

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Münir Özkul’un eşi Umman Özkul’un hayatını kaybettiği haberi gündemde geniş yer buldu. Umman Özkul’un ölüm sebebi hakkında çeşitli araştırmalar yapılıyor. Buna paralel olarak, “Umman Özkul öldü mü?” ve “Münir Özkul’un eşi Umman Özkul neden öldü?” gibi sorular vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

UMMAN ÖZKUL’UN HAYATI VE DUYGULARI

Yeşilçam’ın önemli simalarından Münir Özkul ile 1986 yılında evlenen Umman Özkul, aralarındaki 25 yaş farkına rağmen uzun ve huzurlu bir evlilik ile bilinmekteydi. Eşinin vefatına derin bir üzüntü ile karşılık veren Umman Özkul, verdiği bir röportajda, “Öyle yatalak kalsaydı, yeter ki benim olsaydı” sözleri ile duygularını samimiyetle ifade etmişti. Vefat haberi, Münir Özkul’un kızı Güner Özkul tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Güner Özkul, “Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir” şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak şu an için ölüm sebebi hakkında resmi bir bilgi verilmedi.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Umman Özkul’un cenaze töreni 8 Ağustos 2025 Cuma günü Zincirlikuyu’da, öğle namazının ardından gerçekleştirilecek. Törenin sonrasında Umman Özkul, Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek. Öte yandan usta sanatçı Münir Özkul, hayatı boyunca dört kez evlenmiş ve üç çocuk sahibi olmuştur. İlk eşi Şadan, ikinci eşi Suna Selen, üçüncü eşi Yaşar ve son olarak 1986 yılında eşi Umman Özkul ile uzun bir birliktelik yaşamıştır.