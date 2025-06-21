Umman Sinema Derneği Başkanı, Türkiye’yi ziyaret etti

TOPLANTI DETAYLARI

Umman Sinema Derneği Başkanı Dr. Muhammed bin Abdullah el-Acemi ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin Umman Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammed Hekimoğlu’nu derneğin Maskat’taki merkezinde ağırladı. Yapılan görüşmede, iki ülke arasında kültürel diyalog ve sinema alanında ortak projeler üzerine konuşuldu.

ORTAK PROJELER VE İŞ BİRLİKLERİ

Toplantıda, ortak film yapımları, “Türk Sinema Geceleri” etkinlikleri, teknik eğitim programları ve festival iş birlikleri gibi konular gündeme geldi. Görüşmenin ardından Dr. el-Acemi, Büyükelçi Hekimoğlu’na derneğin gösterim salonlarını, eğitim altyapısını ve yapım tesislerini tanıttı. Ayrıca, Ummanlı genç sinemacıların desteklenmesi amacıyla yürütülen projeler de detaylı bir şekilde paylaşıldı.

GELECEK HEDEFLER

Dr. el-Acemi, bu toplantının Umman sinemasının uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini ve Türkiye ile kalıcı sinema iş birlikleri oluşturma niyetinde olduklarını ifade etti.