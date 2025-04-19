Umman Sultanı, Putin ile Moskova’da

UMMAN SULTANI MOSKOVA’YA GİDİYOR

Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said, İran ve ABD arasındaki nükleer müzakerelerin ardından 22 Nisan Salı günü Rusya’ya gitmek üzere planlar yapıyor. Kremlin Sarayı’ndan gelen açıklamada, Umman Sultanı’nın Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Rusya-Umman iş birliğinin güçlendirilmesi, ticaret, ekonomi, finans, yatırım ve kültürel ile insani alanlar yer alacak. Ayrıca, uluslararası ve bölgesel gelişmeler de ele alınacak.

İRAN ABD GÖRÜŞMELERİNE ARABULUCULUK YAPIYOR

Umman, ABD ve İran arasındaki gerginliğin çözümü için arabuluculuk rolünü üstleniyor. İran ve ABD, Tahran’ın nükleer hedefleri üzerine yılı aşkın süredir süren gerginliği açılım yapmak amacıyla Umman aracılığıyla dolaylı görüşmelere başlamıştı. Bu bağlamda, ilk toplantı 12 Nisan Cumartesi günü Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleşmiş ve her iki taraf da bu görüşmeyi “yapıcı” şekilde değerlendirmişti. Görüşmelerin ikinci turu ise İtalya’nın başkenti Roma’daki Umman Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilmeye başlandı.

GÖRÜŞMELERİN HEDEFLERİ

İlk ve ikinci tur görüşmeler, karşılıklı güven inşa etmek ve İran’ın nükleer programı üzerine bir anlaşmanın temellerini atmak amacı taşıyor. ABD, İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istemekte. Öte yandan, nükleer programının her zaman barışçıl olduğuna inanan İran, yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer faaliyetlerini “kısıtlamaya” hazır olduğunu ifade ediyor. Ancak İran, ABD’nin geri adım atmadığına dair garantiler de talep ediyor. İran’ın uranyum zenginleştirmeleriyle ilgili olarak, santrifüjlerini sökmeyi, zenginleştirmeyi durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015’teki anlaşma ile belirlenen seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor.